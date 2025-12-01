Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что всё больше россиян берут новую ипотеку, не закрыв старую

Данные исследования «СберИндекса» показывают устойчивый рост числа граждан, оформляющих новую ипотеку при действующем долге.

Данные исследования «СберИндекса» показывают устойчивый рост числа граждан, оформляющих новую ипотеку при действующем долге.

За январь — сентябрь 2025 года эта доля достигла 17%. Годом ранее показатель составлял 16%, ещё годом раньше — 15%, передает РБК.

Уточняется, что рост фиксируется и в сегменте повторных ипотек в целом: в 2025 году таких заёмщиков стало 37%, тогда как в предыдущем году их было 34%.

Аналитики отмечают, что тенденция к увеличению повторных и параллельных ипотечных займов сохраняется на фоне высокой активности на рынке жилья и стремления граждан закрепиться в более подходящих условиях проживания.

Читайте также: Выяснилось, сколько россиян способны накопить на ипотечный взнос за 2 года.