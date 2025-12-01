Выяснилось, что всё больше россиян берут новую ипотеку, не закрыв старую

Данные исследования «СберИндекса» показывают устойчивый рост числа граждан, оформляющих новую ипотеку при действующем долге.
За январь — сентябрь 2025 года эта доля достигла 17%. Годом ранее показатель составлял 16%, ещё годом раньше — 15%, передает РБК.
Уточняется, что рост фиксируется и в сегменте повторных ипотек в целом: в 2025 году таких заёмщиков стало 37%, тогда как в предыдущем году их было 34%.
Аналитики отмечают, что тенденция к увеличению повторных и параллельных ипотечных займов сохраняется на фоне высокой активности на рынке жилья и стремления граждан закрепиться в более подходящих условиях проживания.
Читайте также: Выяснилось, сколько россиян способны накопить на ипотечный взнос за 2 года.