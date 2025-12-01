Ричмонд
Алиханов: В России выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в России в настоящее время выпускается свыше 50 моделей автомобилей от более чем 20 брендов, включая седаны, кроссоверы, пикапы, внедорожники с ДВС, электромобили, гибриды и технику на газомоторном топливе.

Министр отметил значительное изменение структуры импорта новых автомобилей: доля ввоза частными лицами выросла с 37% (139,8 тыс. машин) в третьем квартале 2024 года до 76% (179,6 тыс.) к концу третьего квартала 2025 года. Алиханов охарактеризовал это как показатель «ухода рынка в серый, нецивилизованный сегмент».

По данным за десять месяцев 2025 года, продажи на российском авторынке составили 1,2 млн автомобилей, что на 22% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом доля российских автомобилей увеличилась с 44% до 55%, хотя производство снизилось на 12% в годовом выражении, составив более 677 тыс. машин. Алиханов подчеркнул, что автопром серьёзно пострадал от санкций, и для его поддержки сформирован пакет мер, включающий гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности.

Ранее эксперт заявил, что российский авторынок может заполниться праворульными автомобилями малой мощности после сокращения поставок китайских брендов. По его словам, повышение утильсбора и новые правила ввоза создали условия для импорта машин мощностью до 120−160 лошадиных сил.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

