Алиханов: В России выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов

По данным за десять месяцев 2025 года, продажи на российском авторынке составили 1,2 млн автомобилей, что на 22% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом доля российских автомобилей увеличилась с 44% до 55%, хотя производство снизилось на 12% в годовом выражении, составив более 677 тыс. машин. Алиханов подчеркнул, что автопром серьёзно пострадал от санкций, и для его поддержки сформирован пакет мер, включающий гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности.