Алиханов: В России выпускается более 50 моделей автомобилей свыше 20 брендов

Министр отметил значительное изменение структуры импорта новых автомобилей: доля ввоза частными лицами выросла с 37% (139,8 тыс. машин) в третьем квартале 2024 года до 76% (179,6 тыс.) к концу третьего квартала 2025 года. Алиханов охарактеризовал это как показатель «ухода рынка в серый, нецивилизованный сегмент».
По данным за десять месяцев 2025 года, продажи на российском авторынке составили 1,2 млн автомобилей, что на 22% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. При этом доля российских автомобилей увеличилась с 44% до 55%, хотя производство снизилось на 12% в годовом выражении, составив более 677 тыс. машин. Алиханов подчеркнул, что автопром серьёзно пострадал от санкций, и для его поддержки сформирован пакет мер, включающий гранты на реинжиниринг и программы Фонда развития промышленности.
Ранее эксперт заявил, что российский авторынок может заполниться праворульными автомобилями малой мощности после сокращения поставок китайских брендов. По его словам, повышение утильсбора и новые правила ввоза создали условия для импорта машин мощностью до 120−160 лошадиных сил.
Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.