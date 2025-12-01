Сильный рост цен на жилье зафиксировали в Казахстане

Однако в трех городах страны наблюдалось снижение цен. В Актау стоимость квадратного метра снизилась на 3,2% до 395 433 тенге, в Петропавловске — на 0,4% до 398 853 тенге, а в Уральске — на 0,2% до 345 673 тенге.