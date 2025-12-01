Сильный рост цен на жилье зафиксировали в Казахстане

Жилье продолжает дорожать в Казахстане. В ноябре Астана стала лидером по росту цен на вторичном рынке, показав прирост на 5,8% за месяц, согласно порталу «Крыша». В целом стоимость квадратных метров увеличилась в 12 городах страны.
Помимо столицы, значительный рост цен был зафиксирован в Алматы (2,4%) и Актобе (2,3%). В ноябре в Алматы был установлен новый рекорд по цене — 803 380 тенге за квадратный метр.
Однако в трех городах страны наблюдалось снижение цен. В Актау стоимость квадратного метра снизилась на 3,2% до 395 433 тенге, в Петропавловске — на 0,4% до 398 853 тенге, а в Уральске — на 0,2% до 345 673 тенге.
На данный момент самое дорогое жилье продается в Алматы (средняя цена — 786 003 тенге), Астане (571 678 тенге) и Шымкенте (470 990 тенге). Самая дешевая недвижимость расположена в Кызылорде (262 298 тенге), Таразе (314 678 тенге) и Актобе (317 550 тенге).
Таким образом, можно отметить, что жилая недвижимость в Казахстане продолжает дорожать.