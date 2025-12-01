Инвестбанк вложил пенсионные деньги казахстанцев в сеть пиццерий

В частности, 9 октября 2025 года Halyk Finance купил акции Domino’s Pizza на 157 млн тенге.
Что известно о сети пиццерий.
Domino’s Pizza — это американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году в Ипсиланти, штат Мичиган, с одного магазина. Компания быстро выросла и стала крупнейшей пиццерией в мире по количеству точек и выручке, специализируясь на доставке и выносе еды. Сегодня Domino’s управляет сетью из тысяч собственных и франчайзинговых магазинов в США и более чем 80 странах.
Ассортимент включает пиццу под брендом Domino’s, а также хлебные изделия, куриные крылышки, пасту, запеченные сэндвичи и другие блюда. Компания фокусируется на инновациях в технологиях доставки и онлайн-заказах, что помогает поддерживать лидерство на рынке фастфуда.
Акции компании торгуются на NYSE по $419,63. Последние финансовые результаты за третий квартал 2025 года (завершившийся 29 сентября и опубликованный 14 октября) оказались положительными: выручка выросла на 6,2% до $1,147 млрд, превысив прогнозы аналитиков ($1,137 млрд). Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила $4,08, что лучше ожиданий в $3,97, хотя и ниже уровня прошлого года на 2,6% из-за потерь от инвестиций. Чистая прибыль снизилась на 5,2%, но операционный доход увеличился на 12,2%, а глобальные розничные продажи — на 6,3%. Компания подтвердила прогноз на 2025 год с ростом продаж в США на 3% и добавлением 175 новых магазинов.
В Казахстане нет пиццерий Domino’s Pizza, поскольку в 2023 году бренд Domino’s в России был переименован в Doмиno Pizza и больше не работает в России. Таким образом, ни Domino’s Pizza, ни ее преемник Doмиno Pizza не представлены в Казахстане.
Ранее сообщалось, что брокерская компания Сентрас Секьюритиз, как управляющая компания инвестиционным портфелем ЕНПФ, в октябре 2025 года вложил средства в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF от инвестбанка BlackRock.