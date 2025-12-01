Инвестбанк вложил пенсионные деньги казахстанцев в сеть пиццерий

Акции компании торгуются на NYSE по $419,63. Последние финансовые результаты за третий квартал 2025 года (завершившийся 29 сентября и опубликованный 14 октября) оказались положительными: выручка выросла на 6,2% до $1,147 млрд, превысив прогнозы аналитиков ($1,137 млрд). Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила $4,08, что лучше ожиданий в $3,97, хотя и ниже уровня прошлого года на 2,6% из-за потерь от инвестиций. Чистая прибыль снизилась на 5,2%, но операционный доход увеличился на 12,2%, а глобальные розничные продажи — на 6,3%. Компания подтвердила прогноз на 2025 год с ростом продаж в США на 3% и добавлением 175 новых магазинов.