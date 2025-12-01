Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийные дома в поселке Механический Кургана отдадут под снос. Фото, видео

Территорию в поселке Механический города Кургана, где расположены двухэтажные аварийные дома, отдадут под снос. Депутатами гордумы участок включен в программу комплексного развития территории. Об этом сообщили источники, приближенные к администрации города.

Депутаты одобрили снос аварийных бараков в Кургане.

Территорию в поселке Механический города Кургана, где расположены двухэтажные аварийные дома, отдадут под снос. Депутатами гордумы участок включен в программу комплексного развития территории. Об этом сообщили источники, приближенные к администрации города.

«В этих домах неоднократно топило подвалы, а двор — канализацией. Жители судились с управляющей компанией. Территорию в поселке Механический города Кургана, где сейчас расположены двухэтажные аварийные дома снесут», — рассказали инсайдеры.

На участке уже снесли старую муниципальную баню, на ее месте остался пустырь. В контексте правил землепользования и застройки здесь могут построить многоэтажки, социальные объекты, включая школу или поликлинику, объекты культурно-досуговой деятельности, парки, цирки, зверинцы, банк, кафе или гостиницу. Застройщик обязан расселить проживающих в аварийных домах, проект рассчитан на перспективу развития города.

В пресс-службу администрации города отправлен запрос. Ответ ожидается.

Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом Курган избавится от ветхих домов в Механическом.

Ранее власти Кургана приняли решение о сносе муниципальной бани в центре города. Свежий участок предоставят под проект комплексного развития территории. По данным источников землю с популярной баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.