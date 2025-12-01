В Пермском крае завод продают по цене элитной квартиры

Завод находится в 30 километрах от Перми (архивное фото).
В Пермском крае выставили на продажу завод по производству блоков полистиролбетона. Цена действующего предприятия составляет 24 млн рублей. Для сравнения — примерно за такую цену в Перми можно купить квартиру в элитном жилом комплексе.
«Продам по цене недвижимости. Готовый к запуску завод по производству блоков полистиролбетона. Находится в 30 километрах от Перми, в 100 километрах от асфальтированной дороги. Стоимость — 24 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что в распоряжение нового собственника перейдет заводское здание, в котором недавно был сделан ремонт. Внутри есть тепловентиляторы и две кран-балки, грузоподъемностью в три тонны каждая. Также в здании имеются санузел и душевая для рабочих. Территория огорожена.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставили на продажу по цене двухкомнатной квартиры завод по производству металлоконструкций. Стоимость предприятия — 6,5 млн рублей.