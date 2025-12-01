Нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата

В Госинспекции труда по Нижегородской области подтвердили: тринадцатая зарплата действительно может выплачиваться как премия, но Трудовой кодекс не устанавливает конкретные условия, порядок и сроки ее начисления. Эти параметры определяет работодатель, и они должны быть закреплены во внутренних документах компании — коллективном договоре, соглашении, положении о премировании и других. Однако если работодатель не исполняет условия коллективного договора, в том числе по выплате премий, он может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ.