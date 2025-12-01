Ричмонд
Guardian: в Ирландии из-за налогов и кризиса закрываются пабы

С 2005 года в Ирландии перестали работать более 2100 пабов.

Источник: Аргументы и факты

Снижение потребления алкоголя и высокие налоги на спиртные напитки в Ирландии вызвали кризис, который вынуждает владельцев местных пабов закрывать свои заведения, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что этот процесс затронул как сельскую местность, так и города, включая столицу страны город Дублин. По данным журналистов, с 2005 года в стране перестали работать более 2100 пабов.

Авторы публикации обратили внимание, что эти питейные заведения привлекают туристов и являются важной частью ирландской культуры.

Напомним, в феврале глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в экономических проблемах, с которыми столкнулась Европа. Министр призвал вернуть странам ЕС полномочия в сфере экономики.

