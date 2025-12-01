Guardian: в Ирландии из-за налогов и кризиса закрываются пабы

Снижение потребления алкоголя и высокие налоги на спиртные напитки в Ирландии вызвали кризис, который вынуждает владельцев местных пабов закрывать свои заведения, сообщила газета The Guardian.
Отмечается, что этот процесс затронул как сельскую местность, так и города, включая столицу страны город Дублин. По данным журналистов, с 2005 года в стране перестали работать более 2100 пабов.
Авторы публикации обратили внимание, что эти питейные заведения привлекают туристов и являются важной частью ирландской культуры.
