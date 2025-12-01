Сразу четыре новых резидента в Хабаровском крае разместили офисы в бизнес-инкубаторе

Завершился очередной конкурсный отбор на размещение в краевом бизнес-инкубаторе г. Комсомолька-на-Амуре. Статус резидента получили сразу четыре предпринимателя, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Все они получат доступ к современным помещениям в центре города, полностью оснащенным необходимой мебелью и техникой, а также смогут воспользоваться льготной арендной ставкой.
«В число новых участников вошли компании из разных сфер. Среди них — производитель функциональных эко-продуктов для здоровья, медовых экстрактов и травяных чаев. Другой проект будет специализироваться на создании решений на основе искусственного интеллекта и производстве медиаконтента», — говорится в сообщении.
Также поддержку получили разработчик цифровых образовательных платформ с элементами геймификации для детей и мастерская по пошиву специализированных костюмов для художественной гимнастики и спортивных танцев.
Бизнес-инкубатор предлагает услуги на льготных условиях. Резиденты получают доступ к современным помещениям в центре города, полностью оснащенным необходимой мебелью и оргтехникой, по специальной арендной ставке. Программа поддержки рассчитана на компании ранней стадии развития — не старше трех лет с момента государственной регистрации. Льготная аренда предусматривает поэтапное увеличение платежа: 40% от рыночной стоимости в первый год, 60% — во второй и 80% — в третий. Для проектов в приоритетных направлениях, включая производство, IT и инновации, ставка аренды рассчитывается с применением дополнительного понижающего коэффициента 0,5.
Помимо льготной аренды помещений с мебелью и оргтехникой, резиденты получают доступ к образовательным программам, тренингам и семинарам от центра «Мой бизнес».
«Мы стремимся создать среду, где предприниматель может сконцентрироваться на своей идее, не отвлекаясь на организационные трудности. Наша поддержка — это не только выгодные финансовые условия, но и доступ к знаниям, нетворкингу и всей необходимой инфраструктуре для успешного старта», — отметила руководитель краевого бизнес-инкубатора Ирина Демченко.
Поддержка малому и среднему бизнесу оказывается в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подобные меры помощи способствуют улучшению в регионе инвестиционного климата и инвестрейтинга.
