Сразу четыре новых резидента в Хабаровском крае разместили офисы в бизнес-инкубаторе

Бизнес-инкубатор предлагает услуги на льготных условиях. Резиденты получают доступ к современным помещениям в центре города, полностью оснащенным необходимой мебелью и оргтехникой, по специальной арендной ставке. Программа поддержки рассчитана на компании ранней стадии развития — не старше трех лет с момента государственной регистрации. Льготная аренда предусматривает поэтапное увеличение платежа: 40% от рыночной стоимости в первый год, 60% — во второй и 80% — в третий. Для проектов в приоритетных направлениях, включая производство, IT и инновации, ставка аренды рассчитывается с применением дополнительного понижающего коэффициента 0,5.