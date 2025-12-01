Выяснилось, что россиянам массово отменяют туры в одну страну из-за США

Российские туристы столкнулись с внезапной отменой поездок в Венесуэлу. Туроператоры объясняют решение закрытием воздушного пространства и ростом военной напряжённости вокруг страны. Людей, уже находящихся на отдыхе, спешно вывозят домой или переправляют на Кубу.
По информации, распространённой среди клиентов, накануне один из российских туроператоров направил уведомления об аннулировании ранее оплаченных туров. Взамен предлагается отдых на курорте Варадеро. В случае отказа — возможность перенести средства на будущие бронирования. При этом туристам не сообщили, в какие именно гостиницы Кубы их разместят, предположительно расселение будет производиться по принципу доступности номеров, передает телеграм-канал Shot.
Россияне, которые продолжают находиться в Венесуэле, экстренно эвакуируются: их отправляют прямыми рейсами в Россию или перевозят на Кубу. По прибытии туристы намерены оформлять досудебные претензии, так как официальных разъяснений о компенсациях пока нет.
Авиакомпания, обслуживающая рейсы по данному направлению, аннулировала билеты и пообещала вернуть деньги в срок от 3 до 14 дней. Пассажиров это не устраивает, поскольку отдых планировался заранее и был привязан к датам отпусков.
Ситуация развивается на фоне обострившихся отношений между США и Венесуэлой. Американская сторона закрыла воздушное пространство, усилила группировку в Карибском бассейне и в жёсткой форме потребовала от действующего венесуэльского руководства уйти в отставку. В Вашингтоне утверждают, что усиление мер связано с борьбой против наркоторговцев. Эти решения фактически заблокировали туристическое сообщение, что незамедлительно отразилось на российских турах.
Читайте также: Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве.