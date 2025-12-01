Крым включат в эксперимент с цифровым рублем

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об интеграции цифрового рубля в бюджетные процессы.
По словам Аксакова, в ближайшее время начнется использование цифрового рубля в бюджетном процессе в Чувашии — регионе, депутатом от которого он является в ГД. Кроме того, власти Крыма высказали согласие участвовать в эксперименте, сказал Аксаков.
«С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (глава РК — ред.) обсуждали — он готов… Крым включим в эксперимент, где цифровой рубль в бюджетном процессе будет использоваться», — сказал парламентарий.
«С 1 сентября следующего года все торговые точки и предприятия услуг с оборотом более 30 миллионов рублей обязаны будут принимать цифровой рубль. Сейчас таких единицы. Ну и крупнейшие банки будут обязаны давать возможность использовать цифровой рубль для оплаты товаров и услуг», — уточнил гость эфира.
В отличие от обычного рубля, который обращается в банковской системе, переходя в безналичном виде, то есть тоже цифровом, с компьютера одного банка в компьютер другого, обращение цифровых рублей происходит в одном только Центральном банке России, оставаясь на его счетах, сказал Аксаков.
«В этом принципиальное отличие. И никаких комиссий брать с вас не будут, естественно, которые обычно берутся за финансовые операции между банками. И понятно, что цифровой рубль более прозрачен, поскольку все происходит в одном компьютере», — объяснил эксперт.
Кроме того, чтобы превратить цифровой рубль в наличные деньги, нужно произвести несколько операций: вывести со счета ЦБ на счет одного из банков, с карты которого потом обналичить в банкомате. Дополнительная ступень позволит успеть эффективнее реагировать на мошеннические схемы и остановить возможный вывод украденных денег, считает депутат.
Также Аксаков рассчитывает на перспективность использования цифрового рубля при финансировании проектов, которые реализуются за счет бюджетных средств.
«Потому что у нас, к сожалению, часто бывает так: деньги перечислены на счет организации, а она их использует на другие цели… Положили деньги на депозит, что-то получают, а реальное финансирование проекта получается позже. То есть деньги неэффективно работают», — объяснил собеседник.
С цифровым рублем такие махинации провернуть не получится, добавил он. «Это, во-первых, гарантированное целевое использование денег, потому что все видно. А во-вторых, автоматическое поступление денег: все автоматизировано, решение будет принимать не человек, а компьютер, и средства будут поступать так, как это предусмотрено договором», — пояснил Аксаков.
По его мнению, применение рубля в бюджетной сфере будет успешным, и вскоре все больше людей начнут им пользоваться. Парламентарий отметил, что сам он стал первым крымчанином, который получил заработную плату в цифровых рублях.
«Я первый получатель заработной платы цифровыми рублями… крымский парень из села Вилино Бахчисарайского района, расплатился в кафе, перечислил в благотворительные фонды», — поделился гость эфира.
Напомним, в феврале Аксаков сообщал, что в Крыму готовятся внедрить идеологию смарт-контрактов и реализовывать проекты с использованием так называемых «окрашенных денег» — цифровых рублей, которые украсть невозможно.
Ранее председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета Банка России сообщал, что, среди прочего, цифровой рубль с 1 января 2026 года могут начать использовать для выплат бюджетникам.