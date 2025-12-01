Выяснилось, какие виды икры подешевели в российских магазинах

Свежие данные аналитиков показали: на рынке рыбной икры произошёл разнонаправленный ценовой сдвиг. Часть позиций заметно подешевела, прежде всего икра сельди и трески.
По расчётам специалистов, средняя стоимость полкилограмма икры сельди снизилась на 12% и достигла 576 рублей. Икра трески подешевела на 10%, до 432 рублей. Незначительное снижение показала и икра минтая — минус 3%, до 536 рублей, передает РИА Новости.
Одновременно ряд продуктов подорожал. Икра мойвы выросла в цене на 4% и стоит 392 рубля. Икра палтуса прибавила 9%, подняв средний чек до 1 715 рублей за полкилограмма. Среди красных сортов лидером по цене остаётся икра кеты — 5 385 рублей, рост составил 4%. Икра лосося сохранила стоимость прошлого года — 3 442 рубля.
Сильнее всего подорожала икра щуки — плюс 21%, до 1 623 рублей. Чёрная икра по-прежнему остаётся самым дорогим сегментом: средняя цена за полкилограмма составила 32 343 рубля, что на 8% выше показателя прошлого года.
Рост затронул и имитированную икру: плюс 17%, до 246 рублей. В категории овощной икры тенденции аналогичные — баклажанная подорожала на 19%, а кабачковая сохранила стабильную отметку в 145 рублей.
