Выяснилось, какие виды икры подешевели в российских магазинах

По расчётам специалистов, средняя стоимость полкилограмма икры сельди снизилась на 12% и достигла 576 рублей. Икра трески подешевела на 10%, до 432 рублей. Незначительное снижение показала и икра минтая — минус 3%, до 536 рублей, передает РИА Новости.