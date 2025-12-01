Стало известно, как Киев ответил на протест Астаны после атаки на терминал КТК

Киев утверждает, что действует в рамках статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону. Вместе с тем украинская сторона выразила недовольство реакцией Астаны на удары по территории Украины и призвала Казахстан содействовать принуждению Москвы к прекращению конфликта.