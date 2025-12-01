Стало известно, как Киев ответил на протест Астаны после атаки на терминал КТК

Украинский МИД заявил, что принял во внимание озабоченность Казахстана по поводу удара по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Ведомство подчёркивает: действия украинской стороны не направлены против Казахстана или иных третьих государств.
Киев утверждает, что действует в рамках статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону. Вместе с тем украинская сторона выразила недовольство реакцией Астаны на удары по территории Украины и призвала Казахстан содействовать принуждению Москвы к прекращению конфликта.
Атака на инфраструктуру КТК произошла ночью 29 ноября. Было серьёзно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, эксплуатация которого теперь невозможна. Погрузочные операции остановлены, танкеры выведены за пределы акватории. По предварительным данным, разливов нефти в Чёрное море не произошло.
Казахстанская сторона была вынуждена экстренно перераспределить экспортные объёмы нефти по альтернативным маршрутам. Министерство энергетики Казахстана назвало атаку недопустимой, указав, что она затрагивает гражданскую критическую инфраструктуру и создаёт прямые риски для глобальной энергетической безопасности. Ведомство отметило, что ущерб нанесён и экономическим интересам участников консорциума, включая Казахстан.
МИД Казахстана официально выразил протест, заявив, что удар по объектам КТК вредит двусторонним отношениям с Украиной. Астана ожидает от Киева шагов по предотвращению подобных ситуаций в будущем.
В ответ украинская сторона подчеркнула уважение к казахскому народу и заинтересованность в развитии прагматичных и дружественных отношений.
Объекты КТК атакуют не впервые. В феврале 2025 года насосная станция «Кропоткинская» подверглась удару семи беспилотников и была восстановлена только в мае.
