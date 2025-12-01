Объяснено, как реформа утильсбора ударила по импорту иномарок в России

По постановлению правительства отменён льготный утильсбор на автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Ранее граждане платили 3,4 тысячи рублей за новые машины до трёх лет и 5,2 тысячи рублей за более старые. Теперь физические лица вынуждены платить по коммерческим ставкам — сотни тысяч и даже миллионы рублей. Сбор рассчитывается исходя из базовой ставки 20 тысяч рублей, умноженной на коэффициент, зависящий от объёма двигателя и мощности. Для электромобилей применяется показатель пиковой мощности. Таможенная пошлина при этом сохраняется.