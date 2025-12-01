Объяснено, как реформа утильсбора ударила по импорту иномарок в России

С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчёта утилизационного сбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза большинства машин для личного пользования выросла от нескольких тысяч до миллионов рублей, что резко изменило ситуацию на российском авторынке.
По постановлению правительства отменён льготный утильсбор на автомобили мощнее 160 лошадиных сил. Ранее граждане платили 3,4 тысячи рублей за новые машины до трёх лет и 5,2 тысячи рублей за более старые. Теперь физические лица вынуждены платить по коммерческим ставкам — сотни тысяч и даже миллионы рублей. Сбор рассчитывается исходя из базовой ставки 20 тысяч рублей, умноженной на коэффициент, зависящий от объёма двигателя и мощности. Для электромобилей применяется показатель пиковой мощности. Таможенная пошлина при этом сохраняется.
С 1 января 2026 года тарифы начнут расти повторно — в рамках заложенного ранее поэтапного повышения. В профессиональной среде предупреждают: бюджет может недополучить до 300 миллиардов рублей ежегодно. Инициатива вызвала резкую реакцию участников рынка. Документ собрал рекордное число негативных отзывов граждан и был перенесён на месяц вперёд, однако его содержание не изменили.
На фоне ужесточения правил россияне начали активно ввозить подержанные машины по старым ставкам. В октябре импорт составил 12% от всего рынка. Таможни на Дальнем Востоке перешли на круглосуточный режим, чтобы обработать максимальное число автомобилей. Продажи новых машин также выросли: за месяц реализовано более 171 тысячи единиц. При этом фактическая стоимость автомобилей поднялась на 20% из-за отмены скидок и программ поддержки.
Под удар попали прежде всего популярные иномарки среднего класса. Ввоз нового автомобиля с двухлитровым мотором теперь обойдётся значительно дороже. Самое скромное подорожание наблюдается у машин мощностью до 160 лошадиных сил. Именно такие модели остаются доступными по прежним льготным ставкам.
Правительство РФ подчёркивает, что цель реформы — создать условия, при которых локальное производство станет выгоднее прямого импорта. Вице-премьер указывает, что это соответствует мировой практике и направлено на поддержку российской промышленности, однако дискуссия вокруг нового порядка остаётся одной из самых острых в отрасли.
