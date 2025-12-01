Глава Администрации президента Крутой сказал, что по контракту на энергоресурсы с Россией есть предложения на три или на пять лет

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал, что контракт на энергоресурсы с Россией может быть подписан на три или на пять лет.
Крутой сообщил, что все зависит от финальной договоренности Беларуси и России. Имеются предложения по трехлетнему контракту и по пятилетнему контракту на энергоресурсы РФ.
Главы Администрации президента сказал, что не хотел бы забегать вперед в этом вопросе, но в любом случае условия будут комфортные. Они дадут возможность сохранить конкурентоспособные тарифы на электричество для промышленных потребителей и для населения (имеются в виду те генерирующие мощности, которые используют природный газ).
Дмитрий Крутой рассказал также, что по нефтяному рынку все соглашения уже подписаны:
— Давальческая нефть начала перерабатываться на двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Нефтепродукты поступают обратно в Россию, что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется в Беларуси.
Ранее Дмитрий Крутой обещал расследования и разбирательства из-за проигрыша в конкурсе на поставку белорусских троллейбусов в Россию. Также он сказал, что Беларусь планирует создать гражданский самолет к 2029 — 2030 году.