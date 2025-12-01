SIPRI: доходы 100 крупнейших производителей оружия за год выросли на 5,9%

Ранее сообщалось со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, что мировые военные расходы в 2024-м выросли на 9,4% и составили рекордные 2,718 триллиона долларов. Также обращалось внимание на то, что главным получателем вооружений из США впервые за 20 лет стала Европа, а не Ближний Восток.