SIPRI: доходы 100 крупнейших производителей оружия за год выросли на 5,9%

Совокупные доходы 100 крупнейших в мире оборонных предприятий от продажи оружия в прошлом году увеличились на 5,9%, составив 679 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
«Это самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный SIPRI», — отмечается в исследовании.
Ранее сообщалось со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, что мировые военные расходы в 2024-м выросли на 9,4% и составили рекордные 2,718 триллиона долларов. Также обращалось внимание на то, что главным получателем вооружений из США впервые за 20 лет стала Европа, а не Ближний Восток.