Башкирия и Абхазия подписали «дорожную карту» по расширению сотрудничества

Андрей Назаров сообщил, что «дорожная карта» состоит из 29 пунктов. Сотрудничество будут выстраивать в семи направлениях — экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение. Также планируется усилить работу «по локализации производств на территориях преференциальных зон», отметил он. Глава кабмина подчеркнул, что Башкирия готова «делиться опытом поддержки инвесторов, запускать совместные проекты и помогать предприятиям находить новые точки роста».