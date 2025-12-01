Раскрыто, что разрыв в зарплатах в России снизился до минимума за 25 лет

Свежий анализ данных Росстата показал: разница в доходах между самыми богатыми и самыми бедными россиянами сократилась до 12,7 раза — это минимальный показатель с 2000 года. Тогда разрыв достигал почти 30-кратного уровня.
По данным 2025 года, 10% работников с самыми низкими зарплатами получают около 25 тысяч рублей, тогда как 10% наиболее высокооплачиваемых — свыше 315 тысяч. Эксперты отмечают, что сокращение неравенства связано прежде всего с ускоренным ростом низких зарплат — фонды оплаты труда в «нижнем сегменте» увеличиваются быстрее из-за дефицита рабочих кадров и роста МРОТ, который в 2026 году достигнет 27 093 рублей, передают Известия.
На рынке труда вырос спрос на рабочие специальности — курьеров, водителей, строителей. Чтобы привлечь людей в такие сферы, работодатели повышают оплату вдвое быстрее, чем в сегменте высокооплачиваемых специалистов. При этом зарплаты топ-менеджеров растут медленнее, что также сужает разрыв.
Статистика показывает, что верхние и нижние группы доходов увеличиваются, а «середина» сжимается. Аналитики указывают: фактически это изменение структуры рынка труда, а не стремительное обогащение малообеспеченных. Сильное влияние оказывает и социальная политика — государственная поддержка семей, индексация выплат и повышение минимальных стандартов заработка.
В международном сравнении Россия остаётся страной с высоким уровнем неравенства. В странах Северной Европы — Норвегии, Швеции, Дании — разрыв ограничивается примерно пятикратным значением. В США он превышает 13 раз, в Китае — около 14, а в Коста-Рике и Чили — более 20. В Казахстане и Белоруссии разница между низкими и высокими зарплатами составляет около шести раз.
При этом реальные зарплаты в России за январь — август 2025 года выросли на 4,4%, хотя прогноз был выше. Средний заработок достиг примерно 96 тысяч рублей. По мнению специалистов, несмотря на сохраняющуюся дифференциацию, меры господдержки постепенно снижают долю населения за чертой бедности и выравнивают уровень жизни разных социальных групп.
Читайте также: Стало известно, как Киев ответил на протест Астаны после атаки на терминал КТК.