Раскрыто, что разрыв в зарплатах в России снизился до минимума за 25 лет

В международном сравнении Россия остаётся страной с высоким уровнем неравенства. В странах Северной Европы — Норвегии, Швеции, Дании — разрыв ограничивается примерно пятикратным значением. В США он превышает 13 раз, в Китае — около 14, а в Коста-Рике и Чили — более 20. В Казахстане и Белоруссии разница между низкими и высокими зарплатами составляет около шести раз.