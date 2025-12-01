В Курганской области сократился экспорт зерна в Китай

Отмечается в Китае пользуется спросом масличный лен из Курганской области — на его долю приходится 86% всего экспорта. В ноябре 2025 года в Китай отправили 20,2 тысячи тонн льна, что близко к показателю прошлого года (22 тысячи тонн). Кроме того, в КНР экспортировали 1,6 тысячи тонн овса и столько же гречихи. Вся зерновая продукция прошла фитосанитарный контроль и лабораторные исследования, которые подтвердили ее соответствие требованиям страны-импортера.