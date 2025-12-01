Глава совета директоров ММК Рашников потерял миллиард долларов

Капитал Виктора Рашникова снизился из-за падения рыночной стоимости его компаний.
С начала 2025 года председатель совета директоров Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников потерял почти миллиард долларов. Как выяснили составители рейтинга Bloomberg, его состояние составило 9,64 млрд долларов.
«Место 351, Виктор Рашников. Общая чистая стоимость активов — 9,64 млрд долларов США», — отмечено в таблице Bloomberg.
Подсчет годовой давности показывал, что состояние Рашникова оценивалось в 10,6 млрд долларов. По данным авторов рейтинга, выручка комбината в 2024 году достигла 8,3 млрд долларов.
За первый квартал капитал Рашникова увеличился до 11,3 млрд долларов, но затем начал падать. Уже в июле от него оставалось 10,8 млрд. К концу года тренд подтвердил понижательный вектор.
При этом сам Bloomberg считает по другой методике. Согласно данным агентства, Рашников не потерял миллиард, а приобрел 125 млн долларов с начала года. Агентство фиксирует суммарный нетто-эффект. Основное падение произошло из-за рыночного снижения стоимости компаний, в то время как операционные потоки несколько смягчили это падение, добавив к чистой стоимости около $125 млн. Без этих личных доходов падение было бы еще больше.