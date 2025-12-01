Ричмонд
Ряд товаров перестанут ввозить в Хабаровский край по параллельному импорту

Из списка с 1 декабря 2025 года исключена печатная техника Ricoh, средства для гигиены полости рта Biorepair и электробритвы Braun.

Источник: Reuters

В Хабаровский край и другие регионы России параллельным импортом перестанут ввозить ряд товаров. Об этом говорится в приказе Минпромторга, опубликованного на портале правовой информации.

Из списка исключена печатная техника Ricoh, средства для гигиены полости рта Biorepair и электробритвы Braun. Из перечня также убрали приёмники Trimble, игры Spin Master и бренды Torneo, Oral-B, Amazone. Ранее такие товары поступали без разрешения правообладателей.

В список добавили медицинские изделия марки A&D, что расширит возможности для поставок необходимого оборудования в медицинские учреждения. Часть нововведений вступит в силу сразу, другие — через шесть месяцев.

Напомним, параллельный импорт в России легализовали в марте 2022 года после введения санкций и ухода иностранных компаний. Этот механизм позволял ввозить товары в Хабаровский край и другие регионы без согласия брендов.