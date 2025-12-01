Разница в зарплатах бедных и богатых россиян стала минимальной с 2000 года

Разрыв в зарплатах между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился до 12,7 раза. Это наименьший показатель с 2000 года, когда данный показатель достигал 30-кратного размера. Об этом говорят данные Росстата, передает газета «Известия».
Самый большой разрыв в зарплате отмечается в 2000 и 2001 годах, когда разница составляла в 34 и 39,6 раза соответственно. При этом уже в 2025 году 10% самых бедных работников получают около 25 тысяч рублей, в то время как 10% наиболее обеспеченных зарабатывают более 315 тысяч.
Среди основных причин таких изменений эксперты отмечают рост минимального размера оплаты труда, меньшую заинтересованность работодателей в высокооплачиваемых специалистах, рост спроса на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд водителей, доставщиков, строителей.
В качестве причин отмечаются и структурные изменения на рынке труда. Например, государство продолжило повышать МРОТ, который в следующем году будет на 20% больше и составит 27 093 рубля.
Напомним, согласно последним данным, в четырех регионах РФ средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей. По данным ЕМИСС, это касается Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Магаданской области (152 498 рублей).