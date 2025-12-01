Разница в зарплатах бедных и богатых россиян стала минимальной с 2000 года

Самый большой разрыв в зарплате отмечается в 2000 и 2001 годах, когда разница составляла в 34 и 39,6 раза соответственно. При этом уже в 2025 году 10% самых бедных работников получают около 25 тысяч рублей, в то время как 10% наиболее обеспеченных зарабатывают более 315 тысяч.