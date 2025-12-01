Стало известно, что россияне массово жалуются на просроченный ремонт по ОСАГО

Количество претензий к страховщикам выросло до максимума за три года. Автовладельцы всё чаще сталкиваются с отказами от ремонта, затяжными сроками и проблемами с запчастями. На фоне кризиса рынка готовится реформа ОСАГО, которая должна изменить порядок выплат.
По данным финансового уполномоченного, за январь-сентябрь 2025 года подано 101 тысяча жалоб — на 16% больше, чем годом ранее. Основной поток обращений связан с ОСАГО. После нескольких лет снижения ситуация резко ухудшилась в конце 2024 года и продолжает деградировать, передают Известия.
Страховые компании всё чаще отказываются организовывать ремонт в рамках автогражданки. Причина — длительные сроки поставок деталей и высокая стоимость комплектующих. Закон требует уложиться в 30 дней, и страховщики признают: в современных условиях выполнить это практически невозможно. Взамен они предлагают денежную компенсацию, из которой вычитают износ автомобиля — нередко до половины суммы.
Рост проблем привёл к формированию судебной практики: с компаний взыскивают убытки за несоблюдение обязательств, а итоговая сумма превышает установленный лимит выплат в 400 тысяч рублей. Станции техобслуживания, работающие по договорам со страховщиками, всё чаще отказываются принимать машины: либо из-за невозможности успеть в срок, либо без объяснений. Нарушения встречаются и в столичном регионе, и в областях, в том числе по популярным европейским и японским маркам.
Дефицит деталей затронул и китайские автомобили. Некоторым клиентам приходится заново ремонтировать машину после некачественного восстановления. По словам страховщиков, автопарк страны стареет, запчасти дорожают, логистика осложнена, а требования закона остались прежними.
Поставщики говорят о заторах на переходах через Казахстан и Китай. Почти стопроцентный досмотр каждой партии значительно увеличил сроки доставки. Усиливают давление и санкции, и рост утилизационного сбора, и тарифы на перевозку.
На практике около 95% автовладельцев получают деньги вместо ремонта — страховые фирмы часто не имеют возможности выполнить работу в установленный срок. В Госдуме признают: система не справляется, и реформа назрела.
Проект поправок предусматривает новое правило: потерпевший сможет сам выбрать автосервис. Страховая по-прежнему выплатит компенсацию с учётом износа. После ремонта владелец предъявит документы и получит вторую доплату — возмещённый износ. По оценке отрасли, доля фактических ремонтов по ОСАГО может вырасти до 20−25%.
Эксперты считают, что проблема носит системный характер. Рынок негибок, часть страховщиков использует дефицит деталей как формальный повод для отказа. Требуется доработка законодательства, включая создание единой базы СТО и постоянный контроль качества услуг.
Пока же автомобилисты продолжают жаловаться, а страховые компании — не успевать. На рынке растёт число споров, а сроки ремонта выходят далеко за пределы установленных законом 30 дней.
