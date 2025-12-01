Стало известно, что россияне массово жалуются на просроченный ремонт по ОСАГО

Рост проблем привёл к формированию судебной практики: с компаний взыскивают убытки за несоблюдение обязательств, а итоговая сумма превышает установленный лимит выплат в 400 тысяч рублей. Станции техобслуживания, работающие по договорам со страховщиками, всё чаще отказываются принимать машины: либо из-за невозможности успеть в срок, либо без объяснений. Нарушения встречаются и в столичном регионе, и в областях, в том числе по популярным европейским и японским маркам.