Власти Братска планируют принять сбалансированный бюджет на 2026 год

Как уточняется в проекте бюджета, доходы городской казны в 2026 году составят 10,8 миллиардов рублей. При этом на собственные доходы Братска приходится меньше половины — чуть более 4 миллиардов рублей. Остальные примерно 6,8 миллиарда рублей — поступления из вышестоящих бюджетов. На ту же сумму в 10,8 миллиардов рублей предусмотрены расходы бюджета Братска. Таким образом, бюджет планируется принять сбалансированным.