Власти Братска планируют принять сбалансированный бюджет на 2026 год

Дума Братска планирует принять сбалансированный бюджет на 2026 год. То есть, доходы в нем будут равны расходам. Информация об этом содержится в проекте главного финансового документа Братска на ближайший трехлетний период. Он опубликован в «Официальном вестнике Братска», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как уточняется в проекте бюджета, доходы городской казны в 2026 году составят 10,8 миллиардов рублей. При этом на собственные доходы Братска приходится меньше половины — чуть более 4 миллиардов рублей. Остальные примерно 6,8 миллиарда рублей — поступления из вышестоящих бюджетов. На ту же сумму в 10,8 миллиардов рублей предусмотрены расходы бюджета Братска. Таким образом, бюджет планируется принять сбалансированным.

В 2027 году бюджет также планируется сбалансированным. А в 2028 году — уде профицитным. По планам, в 2028 году доходы городской казны будут превышать расходы на 50 миллионов рублей.

В прошлом году власти города также принимали сбалансированный бюджет на 2025 год, однако к концу года расходов все же стало больше доходов. Согласно последнему уточнению бюджета Братска на 2025 год, дефицит составил почти 460 миллионов рублей.

Проект бюджета Братска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов рассмотрят на публичных слушаниях 9 декабря. После этого документ вынесут на утверждение депутатов городской думы. Бюджет Братска на трехлетний период планируется принять на последнем в этом году заседании думы 23 декабря.