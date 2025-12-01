Власти Братска планируют принять сбалансированный бюджет на 2026 год

Как уточняется в проекте бюджета, доходы городской казны в 2026 году составят 10,8 миллиардов рублей. При этом на собственные доходы Братска приходится меньше половины — чуть более 4 миллиардов рублей. Остальные примерно 6,8 миллиарда рублей — поступления из вышестоящих бюджетов. На ту же сумму в 10,8 миллиардов рублей предусмотрены расходы бюджета Братска. Таким образом, бюджет планируется принять сбалансированным.
В 2027 году бюджет также планируется сбалансированным. А в 2028 году — уде профицитным. По планам, в 2028 году доходы городской казны будут превышать расходы на 50 миллионов рублей.
В прошлом году власти города также принимали сбалансированный бюджет на 2025 год, однако к концу года расходов все же стало больше доходов. Согласно последнему уточнению бюджета Братска на 2025 год, дефицит составил почти 460 миллионов рублей.
Проект бюджета Братска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов рассмотрят на публичных слушаниях 9 декабря. После этого документ вынесут на утверждение депутатов городской думы. Бюджет Братска на трехлетний период планируется принять на последнем в этом году заседании думы 23 декабря.