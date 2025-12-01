Ноябрьская инфляция в Узбекистане — инфографика

Без учета изменения цен на плодоовощную продукцию сводный ИПЦ за месяц вырос на 0,3% (в ноябре 2024-го — 0,6%), за январь-ноябрь 2025 года рост составил 7,5% (в этот же период 2024 года — 111,1%), в годовом выражении — 8,3% по сравнению с 12,0% годом ранее.