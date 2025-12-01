Воронежский ликеро-водочный завод выставлен на продажу за 250 млн рублей

На одной из популярных торговых интернет-площадок появилось предложение о продаже ликеро-водочного завода, расположенного в Воронеже. Стоимость промышленного объекта составляет 250 млн рублей. Об этом пишет De Facto.
Продаваемый производственный комплекс занимает обширную территорию площадью 3 гектара. На ней размещены здания общей площадью 7 000 квадратных метров, которые включают в себя основные цеха и вспомогательные помещения для полного цикла изготовления алкогольной продукции.
По информации, предоставленной продавцом, ключевым преимуществом актива является его полная инфраструктурная готовность. Все инженерные системы завода находятся в исправном рабочем состоянии, что теоретически позволяет новому владельцу относительно быстро возобновить производство после завершения сделки.
Завод обеспечен собственной газовой котельной, а также имеет артезианскую скважину глубиной 101 метр для технических и, потенциально, производственных нужд.