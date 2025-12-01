В Намаганской области началось строительство завода по сжиганию отходов

Инвестором выступила китайская компания China Everbright International, которая вложит в строительство 141,5 млн долларов. Новый завод рассчитан на переработку 1,5 тысячи тонн отходов в сутки, что составит до 547 тысяч тонн в год. Кроме того, объект будет ежегодно производить 227,5 млн кВт·ч электроэнергии, позволяя не только утилизировать бытовые отходы, но и снабжать энергией регион.