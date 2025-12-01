В Намаганской области началось строительство завода по сжиганию отходов

Инвестором выступила китайская компания China Everbright International, которая вложит в строительство 141,5 млн долларов. Новый завод рассчитан на переработку 1,5 тысячи тонн отходов в сутки, что составит до 547 тысяч тонн в год. Кроме того, объект будет ежегодно производить 227,5 млн кВт·ч электроэнергии, позволяя не только утилизировать бытовые отходы, но и снабжать энергией регион.
Особую значимость проекту придаёт создание новых рабочих мест: после запуска здесь смогут трудоустроиться 150−200 человек. Ожидается, что завод будет введён в эксплуатацию в 2027 году.
В соответствии с заключёнными соглашениями о закупке электроэнергии и поставке твёрдых бытовых отходов, компания China Everbright International в течение 30 лет будет поставлять произведённую электроэнергию компании «Узэнергосбыт» на гарантированной основе.
Стоит отметить, что аналогичные комплексы по термической переработке отходов планируется построить в девяти регионах страны: в Ташкенте, Андижане, Намангане, Фергане, Кашкадарье, Самарканде, Бухаре, Джизаке и Каракалпакстане.
В этом году одновременно с наманганским заводом стартовало строительство ещё трёх подобных объектов: в Андижане (совместно с China International Camce), в Самарканде (при участии Shanghai SUS Environment) и в Фергане (также с участием China Everbright International).