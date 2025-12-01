Аналитики объяснили, что влияет на рост зарплат в Беларуси

Специалисты уточнили, что реальная заработная плата в Беларуси выросла на 7% год к году в октябре после 8,6% в сентябре. Вместе с тем в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в сентябре. Этому способствовало увеличение базовой ставки оплаты труда.