Аналитики объяснили, что влияет на рост зарплат в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
«В Беларуси сохраняются высокие темпы роста оплаты труда», — сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что реальная заработная плата в Беларуси выросла на 7% год к году в октябре после 8,6% в сентябре. Вместе с тем в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в сентябре. Этому способствовало увеличение базовой ставки оплаты труда.
«Сохраняющийся рост оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос», — отметили аналитики.
