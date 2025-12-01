Ричмонд
Аналитики объяснили, что влияет на рост зарплат в Беларуси

Аналитики сказали, что в Беларуси продолжают расти зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики объяснили, что влияет на рост зарплат в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

«В Беларуси сохраняются высокие темпы роста оплаты труда», — сказано в сообщении.

Специалисты уточнили, что реальная заработная плата в Беларуси выросла на 7% год к году в октябре после 8,6% в сентябре. Вместе с тем в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в сентябре. Этому способствовало увеличение базовой ставки оплаты труда.

«Сохраняющийся рост оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос», — отметили аналитики.

Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.