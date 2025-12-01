Неработающих россиян в 2026 году ждёт проверка доходов

Планируется, что сокращение теневой экономики заставит тех граждан, которые уклоняются от участия в формировании доходов для социальных фондов, в том числе ОМС, начать соблюдать законы. В ходе обсуждения с сенаторами Силуанов отметил проблему неофициального статуса многих граждан: несмотря на фактическую занятость, они не зарегистрированы как работающие по официальным данным.