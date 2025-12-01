Ричмонд
Неработающих россиян в 2026 году ждёт проверка доходов

Российское правительство активно разрабатывает стратегию по сокращению теневого сектора экономики, которая, по планам, будет готова уже к 2026 году.

Источник: ДЕЙТА

Основное внимание в рамках этих мер уделяется неработающим гражданам, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что основная задача правительства — повысить уровень сборов в социальные фонды и увеличить доходы государственного бюджета. В настоящее время ведется анализ и сокращение льгот, которые приводят к уменьшению отчислений в социальные фонды, включая Фонд обязательного медицинского страхования.

Планируется, что сокращение теневой экономики заставит тех граждан, которые уклоняются от участия в формировании доходов для социальных фондов, в том числе ОМС, начать соблюдать законы. В ходе обсуждения с сенаторами Силуанов отметил проблему неофициального статуса многих граждан: несмотря на фактическую занятость, они не зарегистрированы как работающие по официальным данным.

В результате регионы вынуждены платить социальные взносы за таких лиц как за неработающих. Министр подчеркнул необходимость стимулировать граждан официально оформить свой бизнес или деятельность для полноценного участия в формировании доходов бюджета и внебюджетных фондов.

Эксперты отмечают, что неработающих россиян будут проверять тщательнее, чтобы выявить различные источники доходов. Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба активизировала работу по обнаружению скрытых доходов от недвижимости и продажи имущества, незадекларированных зарубежных активов, а также операций с криптовалютой.

