Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает

«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана подписали соглашение о финансировании в размере 500 млн долларов США Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике — масштабных реформ, направленных на ускорение трансформации Узбекистана в более экологичную, устойчивую и ориентированную на рынок модель развития», — говорится в сообщении.