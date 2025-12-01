Узбекистан и АБИИ подписали соглашение на $500 млн — что оно предусматривает

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение о выделении $500 млн на реализацию Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике, сообщает пресс-служба банка.
«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана подписали соглашение о финансировании в размере 500 млн долларов США Программы перехода к зеленой и устойчивой рыночной экономике — масштабных реформ, направленных на ускорение трансформации Узбекистана в более экологичную, устойчивую и ориентированную на рынок модель развития», — говорится в сообщении.
Финансирование предоставляют в рамках Политики климатически-ориентированного финансирования (CPBF) АБИИ.
Ключевые меры предусматривают:
повышение эффективности и прозрачности управления в энергосекторе и госпредприятиях;
внедрение климатически ориентированных стандартов госзакупок;
создание понятных и прозрачных правил для обращения углеродных кредитов с использованием надежной системы мониторинга, отчетности и верификации для привлечения частного капитала.
«Программа отражает приверженность АБИИ поддержке реформ в Узбекистане, способных обеспечить устойчивые климатические и экономические результаты, создает условия для расширения климатического финансирования и участия частного сектора. Мы рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия с правительством Узбекистана на пути его “зеленого” перехода», — отметил директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.
Программа, которую реализуют совместно с Всемирным банком, полностью соответствует Стратегии Узбекистана по переходу на зеленую экономику на 2019−2030 годы, а также целям Стратегии «Узбекистан-2030», предусматривающей развитие чистой энергетики и повышение эффективности использования ресурсов.