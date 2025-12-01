Еще пять тренеров в Башкирии получили сертификаты на 1 млн рублей

Еще пять преподавателей спортшкол Башкирии получили сертификаты на 1 млн рублей в рамках программы «Сельский тренер». Их вручил 1 декабря глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
«Со следующего года мы присоединимся к федеральному проекту “Земский тренер”, в основу которого лег и опыт нашей республики. Субсидии по нему получат 22 работника физкультуры и спорта, здесь наш регион — в числе лидеров», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Всего за пять лет реализации региональной программы «Сельский тренер» поддержку получили уже 207 тренеров в селах и малых городах республики.