Еще пять тренеров в Башкирии получили сертификаты на 1 млн рублей

«Со следующего года мы присоединимся к федеральному проекту “Земский тренер”, в основу которого лег и опыт нашей республики. Субсидии по нему получат 22 работника физкультуры и спорта, здесь наш регион — в числе лидеров», — написал Радий Хабиров в своем телеграм-канале.