В Иркутске определили план первоочередных работ для строительства нового аэропорта

IrkutskMedia, 1 декабря. В Иркутске состоялось заседание рабочей группы под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, где обсуждали формирование земельного участка, транспортную доступность и распределение полномочий между профильными подгруппами для строительства нового аэропорта. Заседание прошло в рамках реализации федерального проекта и стало очередным этапом подготовки к крупному инфраструктурному объекту, который планируют возвести в Ангарском округе, сообщает пресс-служба облправительства.
Рабочая группа, созданная распоряжением главы региона, объединяет представителей областного правительства, ведомств и муниципалитетов, а также специалистов АО «Международный аэропорт Иркутск», института «Аэропроект», института «Иркутскжелдорпроект» — филиала АО «Росжелдорпроект», РЖД и других организаций. Такой межведомственный состав позволяет, как подчёркивают региональные власти, двигаться по проекту «в связке» и без провалов на отдельных направлениях.
Во время заседания губернатор вновь обозначил масштаб и значение новой воздушной гавани.
«В очередной раз хочу акцентировать внимание на важности строительства нового аэропорта не только для города Иркутска и Иркутской области, но и для всей страны в целом. Для более тщательной проработки технических вопросов реализации проекта утвердили состав профильных программ, определили 11 рабочих подгрупп по каждому из основных направлений. Разработан подробный план реализации мероприятий. Первоочередные задачи сейчас — формирование земельного участка для будущего аэропортового комплекса и разработка предпроектной документации», — отметил глава региона.
Проект нового аэропорта включён в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Будущая площадка расположится в районе пади Ключевой в Ангарском городском округе — месте, которое специалисты ранее признали наиболее подходящим для размещения крупного транспортного узла.
Сейчас в рамках предпроектных работ рассматривается вариант железнодорожной ветки, которая позволит сформировать кольцевое движение и организовать полноценное пригородное сообщение. Институт «Иркутскжелдорпроект» уже приступил к предварительной разработке трассировки путей к стройплощадке аэропорта «Иркутск-Новый Ключевая». Дополнительно представлены схемы автомобильных дорог, которые должны обеспечить стабильную транспортную доступность нового комплекса.
По плану предпроектная документация будет готова к марту 2026 года. После этого специалисты сформируют технико-экономическое обоснование и предварительные проектные решения. Именно они станут основой будущей проектной документации.
Напомним, Иркутская область представила стратегию развития авиасообщения на форсайт-сессии «Паутина маршрутов: как летать по любимой стране» (18+). В ней приняли участие руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководители аэропортов и крупных авиакомпаний. Форсайт-сессия состоялась в рамках Транспортной недели (18+) в Москве. Её задача — выработка стратегии развития региональных авиаперевозок.