В Иркутске определили план первоочередных работ для строительства нового аэропорта

«В очередной раз хочу акцентировать внимание на важности строительства нового аэропорта не только для города Иркутска и Иркутской области, но и для всей страны в целом. Для более тщательной проработки технических вопросов реализации проекта утвердили состав профильных программ, определили 11 рабочих подгрупп по каждому из основных направлений. Разработан подробный план реализации мероприятий. Первоочередные задачи сейчас — формирование земельного участка для будущего аэропортового комплекса и разработка предпроектной документации», — отметил глава региона.