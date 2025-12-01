Ричмонд
Европейский банк стал блокировать счета белорусов с рабочими визами

Необанк Wise блокирует счета граждан Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Европейский необанк вслед за другими финучреждениями стал закрывать счета белорусов, сообщил телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

Так, банком закрываются счета белорусов, которые открывались по рабочим визам D.

Некоторые клиенты банка уже получили уведомления о блокировке своих счетов. Банк требует предоставить вид на жительство в любой стране ЕС или Швейцарии, в качестве дополнительных документов, чтобы белорусы смогли продолжить пользоваться их картами.

Ранее перестали открывать карты белорусам с рабочими визами D банки Paysera и Revolut. Что связано с ужесточением санкций против Беларуси.