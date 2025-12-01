Завершено объединение «Россети Юг» и «Россети Кубань»

Соответствующие данные внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Принятые решения позволят повысить эффективность системы управления и устранить дублирующие функции. Производственный персонал АО “Россети Кубань” продолжит работу в новом филиале ПАО “Россети Юг” — “Кубаньэнерго”, — отметили в компании.
После объединения за электроснабжение потребителей в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Республике Калмыкия, а также в Краснодарском крае, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» будет отвечать ПАО «Россети Юг».
При объединении акционерных обществ была проведена конвертация обыкновенных акций АО «Россети Кубань» в обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» согласно коэффициенту, утвержденному решениями общих собраний акционеров обеих компаний. Все права и обязанности АО «Россети Кубань» перешли к ПАО «Россети Юг».