Завершено объединение «Россети Юг» и «Россети Кубань»

Группа компаний «Россети» завершила реорганизацию, в результате которой АО «Россети Кубань» прекратило свою деятельность и присоединилось к ПАО «Россети Юг». Решение было принято общим собранием акционеров.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующие данные внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Принятые решения позволят повысить эффективность системы управления и устранить дублирующие функции. Производственный персонал АО “Россети Кубань” продолжит работу в новом филиале ПАО “Россети Юг” — “Кубаньэнерго”, — отметили в компании.

После объединения за электроснабжение потребителей в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, Республике Калмыкия, а также в Краснодарском крае, Республике Адыгея и федеральной территории «Сириус» будет отвечать ПАО «Россети Юг».

При объединении акционерных обществ была проведена конвертация обыкновенных акций АО «Россети Кубань» в обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» согласно коэффициенту, утвержденному решениями общих собраний акционеров обеих компаний. Все права и обязанности АО «Россети Кубань» перешли к ПАО «Россети Юг».