Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области повысят дважды в 2026 году

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменятся дважды за 2026 год. Об этом сказано в распоряжении федерального правительства.
Первое повышение проведут 1 января. Тогда тарифы вырастут на 1,7%. Базовая индексация затронет все регионы России.
Еще одно повышение запланировано на 1 октября. В этот раз тарифы в субъектах РФ будут меняться по-разному. В Нижегородской области они вырастут на 9,9%.
Заметнее всего плата за ЖКУ вырастет в Ставропольском крае (+22%) и Дагестане (+19,7%).
