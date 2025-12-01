Ричмонд
Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области повысят дважды в 2026 году

Двойное повышение тарифов на коммунальные услуги ждет жителей Нижегородской области в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области изменятся дважды за 2026 год. Об этом сказано в распоряжении федерального правительства.

Первое повышение проведут 1 января. Тогда тарифы вырастут на 1,7%. Базовая индексация затронет все регионы России.

Еще одно повышение запланировано на 1 октября. В этот раз тарифы в субъектах РФ будут меняться по-разному. В Нижегородской области они вырастут на 9,9%.

Заметнее всего плата за ЖКУ вырастет в Ставропольском крае (+22%) и Дагестане (+19,7%).

Напомним, предельную стоимость техосмотра хотят увеличить в Нижегородской области.