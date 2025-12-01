В Казахстане снизились тарифы на коммунальные услуги

По данным ведомства, в ноябре 2025 года месячный уровень инфляции составил 0,8%.
Из продуктов питания капуста подешевела на 2,5%, морковь — на 2%, свекла — на 1,4%, сахар-песок — на 1,3%, апельсины — на 1%, рис — на 0,5%. Повышение цен наблюдается на перец сладкий — на 5,2%, цветную капусту — на 5,1%, лимон, шоколад — по 1,9%, рожки — 0,4%.
«Среди непродовольственных товаров в ноябре цены на энергосберегающие лампы снизились на 1,7%, новые автомобили импортного производства — на 1,2%, казан — на 0,8%. Смартфоны подорожали на 5,4%, стиральные машины — на 2,5%, комплекты постельного белья — на 0,5%», — перечислили в бюро.
В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на холодную воду на 7,1%, водоотведение — на 6,2%, отопление центральное — на 4,9%, электроэнергию — на 2,7%. Курсы по изучению иностранных языков подорожали на 2,6%, обед в столовой — на 1,6%, первичный прием к врачу — на 0,7%.
В годовом исчислении инфляция в ноябре 2025 года составила 12,4%.
В годовом выражении помидоры подешевели на 8,1%, рис — на 6,9%, перец сладкий — на 1,2%. Яйца подорожали на 3,9%, чеснок — на 3%.
Среди непродовольственных товаров цены снизились на напольную сушилку для белья на 27,6%, морозильник — на 14,6%, гладильную доску — на 12%. Уровень цен на средства для мытья посуды выросли на 7,7%, кафель настенный — на 6,2%, электросамокат — на 3,6%.
По сравнению с ноябрем 2024 года цены на услуги вывоза мусора повысились на 8,5%, печать фотографий — на 7,5%, медицинское страхование туристов — на 4,4%.