В Казахстане снизились тарифы на коммунальные услуги

В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились тарифы на холодную воду на 7,1%, водоотведение — на 6,2%, отопление центральное — на 4,9%, электроэнергию — на 2,7%. Курсы по изучению иностранных языков подорожали на 2,6%, обед в столовой — на 1,6%, первичный прием к врачу — на 0,7%.