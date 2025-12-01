СМИ: турецкий БПЛА первым в мире поразил реактивную цель за пределами видимости

Ведущая турецкая оборонная и аэрокосмическая компания Baykar в своем заявлении в соцсетях уточнила, что сверхзвуковой беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma провел испытания на полигоне у побережья в провинции Синоп, пишет китайское информационное агентство «Синьхуа» (Xinhua). Позднее турецкая государственная телекомпания TRT сообщила, что в испытаниях участвовали пять истребителей F-16, которые взлетели с 5-й основной авиабазы Мерзифон и присоединились к беспилотнику над Синопом.
Турецкое издание Turdef подчеркивает, что Bayraktar Kizilelma теперь заметно опережает зарубежные аналоги: американские платформы MQ-9 Reaper, XQ-58 Valkyrie и Skyborg и китайские Wing Loong-3 и FH-97 — ни одна из них никогда не применяла BVR для поражения воздушной цели с реактивным двигателем. Предыдущие беспилотные стрельбы класса «воздух-воздух» ограничивались испытаниями поражения цели в пределах прямой видимости (WVR) на небольших расстояниях.
Сейчас в мире развивается концепция «верного ведомого», которая позволяет беспилотным истребителям взаимодействовать с пилотируемыми самолетами для расширения возможностей обнаружения, обеспечения безопасности пилотов и точной доставки оружия.
Турция же стала одной из немногих стран добившихся эффективной интеграции пилотируемых и беспилотных воздушных боев. По словам Халука Горгуна (Гёргюна), министра оборонной промышленности Турции, новое достижение демонстрирует интеграцию широкой инженерной цепочки — от датчиков и алгоритмов управления полетом до радарных технологий и ракет класса «воздух-воздух» — для достижения единой цели.