В Ростовской области достроили дом для 36 пострадавших дольщиков

В Новочеркасске завершили и ввели в эксплуатацию дом, квартиры в котором несколько лет ожидали 36 пострадавших дольщиков. Об этом говорится в сообщении Фонда развития территорий.
Здание находится на улице Дубовского. Общая площадь восьмиэтажной постройки — более 9 тысяч кв. метров, том числе была оборудована подземная парковка.
Строительство выполнил генеральный подрядчик, который пришел на смену обанкротившемуся застройщику. Долгострой завершили благодаря применению федеральных и региональных механизмов помощи дольщикам, отмечают в Фонде развития территорий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.