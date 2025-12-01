Ричмонд
В Ростовской области достроили дом для 36 пострадавших дольщиков

В Новочеркасске дольщики получили долгожданное жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске завершили и ввели в эксплуатацию дом, квартиры в котором несколько лет ожидали 36 пострадавших дольщиков. Об этом говорится в сообщении Фонда развития территорий.

Здание находится на улице Дубовского. Общая площадь восьмиэтажной постройки — более 9 тысяч кв. метров, том числе была оборудована подземная парковка.

Строительство выполнил генеральный подрядчик, который пришел на смену обанкротившемуся застройщику. Долгострой завершили благодаря применению федеральных и региональных механизмов помощи дольщикам, отмечают в Фонде развития территорий.

