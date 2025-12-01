Главный архитектор Казани подняла вопрос о недоступности жилья для молодежи

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина обратила внимание на проблему недоступности жилья для молодежи в столице Татарстана. Во время еженедельного совещания в исполкоме она отметила, что хотя количество жилья в городе растет, оно не соответствует финансовым возможностям молодого поколения, особенно тех, кто не торопится создавать семью, а стремится к самореализации.