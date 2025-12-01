Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный архитектор Казани подняла вопрос о недоступности жилья для молодежи

Ильсияр Тухватуллина отметила отсутствие доступных вариантов.

Источник: Комсомольская правда

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина обратила внимание на проблему недоступности жилья для молодежи в столице Татарстана. Во время еженедельного совещания в исполкоме она отметила, что хотя количество жилья в городе растет, оно не соответствует финансовым возможностям молодого поколения, особенно тех, кто не торопится создавать семью, а стремится к самореализации.

Вопрос альтернативных форм проживания будет обсуждаться на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги», где выступят эксперты из Фонда «Институт экономики города» и Kravt hotels & homes. Мэр Казани Ильсур Метшин, не комментируя конкретно проблему жилья для холостой молодежи, отметил важность «Диалогов» как площадки для решения архитектурного будущего города.