СМИ: пять европейских стран заказали новую модель танка Leopard 2

По данным KNDS, в арсенале вооруженных сил 23 стран до сих пор находятся 3300 танков Leopard, поставленных за последние десятилетия. По мнению немецкого издания The Munuch Eye, модульная архитектура Leopard 2 A8 и интеграция передовых технологий защиты делают его лучшим выбором для стран, стремящихся модернизировать свои бронетанковые войска. Поскольку циклы оборонных закупок ускоряются, проверенный опыт танка и его постоянная модернизация сохранят его конкурентоспособность на международном рынке на долгие годы, полагает издание.