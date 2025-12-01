Ричмонд
СМИ: пять европейских стран заказали новую модель танка Leopard 2

Франко-германская оружейная компания KNDS к 1 декабря получила 350 заказов из пяти стран на новую модель танка Leopard 2. Это указывает на растущий спрос на современную военную технику в условиях обострения геополитической напряженности в Европе, пишут европейские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Помимо Германии, модернизированный вариант танка, который впервые был представлен в 1979 году, заказали Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия, пишет онлайн-издание Blue News. KNDS утверждает, что ведет переговоры и с другими заказчиками.

Немецкий бундесвер на сегодняшний день оформил заказы на 123 танка Leopard 2 A8, а министр обороны Борис Писториус на первой публичной презентации танка предложил закупить еще 75 единиц.

Новая модель A8 оснащена системой защиты от израильского производителя Rafael, которая предназначена для уничтожения летящих снарядов и беспилотников до их удара о землю.

Стоимость нового танка Leopard составляет десятки миллионов евро, включая техническое обслуживание и ремонт. Правительство Германии, например, намерено потратить на 123 заказанных на сегодняшний день Leopard 2 A8 более 3,4 млрд евро, уточняет издание.

По данным KNDS, в арсенале вооруженных сил 23 стран до сих пор находятся 3300 танков Leopard, поставленных за последние десятилетия. По мнению немецкого издания The Munuch Eye, модульная архитектура Leopard 2 A8 и интеграция передовых технологий защиты делают его лучшим выбором для стран, стремящихся модернизировать свои бронетанковые войска. Поскольку циклы оборонных закупок ускоряются, проверенный опыт танка и его постоянная модернизация сохранят его конкурентоспособность на международном рынке на долгие годы, полагает издание.