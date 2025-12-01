Ричмонд
Нацбанк до конца декабря выберет будущий графический знак рубля

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Окончательные итоги конкурса на новый графический знак белорусского рубля будут объявлены не позднее 31 декабря 2025 года, сообщили в Национальном банке Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что в онлайн-голосовании по выбору нового графического знака приняли участие 22146 человек.

«Онлайн-голосование завершилось 28 ноября. Новый графический знак будет выбран с учетом итогов голосования и оценок комиссии», — говорится в сообщении.

На конкурс по созданию нового знака рубля, стартовавший в сентябре, поступило более 2,7 тысячи предложений.

Ранее в Нацбанке сообщали, что символ белорусской валюты должен отражать национальную идентичность, легко воспроизводиться и запоминаться, при этом состоять из одной графемы.