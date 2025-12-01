Нацбанк до конца декабря выберет будущий графический знак рубля

Уточняется, что в онлайн-голосовании по выбору нового графического знака приняли участие 22146 человек.
«Онлайн-голосование завершилось 28 ноября. Новый графический знак будет выбран с учетом итогов голосования и оценок комиссии», — говорится в сообщении.
На конкурс по созданию нового знака рубля, стартовавший в сентябре, поступило более 2,7 тысячи предложений.
Ранее в Нацбанке сообщали, что символ белорусской валюты должен отражать национальную идентичность, легко воспроизводиться и запоминаться, при этом состоять из одной графемы.