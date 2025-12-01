Бензин АИ-92 подорожал после введения моратория: в Минэнерго сделали заявление

В Минэнерго подтвердили, что в стране продолжает действовать мораторий на повышение цен на горюче-смазочные материалы.
«Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива сохраняется на уровне, зафиксированном по состоянию на 16 октября 2025 года. ️Данные информационных сервисов и цифровых карт не являются основанием для пересмотра цен. В случае превышения установленного ценового уровня на конкретных АЗС, уполномоченные органы будут разбираться по каждому факту индивидуально», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами ведет постоянный мониторинг ситуации, и, в случае выявления необоснованного роста цен со стороны субъектов рынка, будут приняты соответствующие меры. Казахстанцев, столкнувшихся с фактами завышения цен, просят обращаться в Call-center: +7 (701) 855 02 48, +7 (7172) 57 44 81.
Ранее сообщалось, что 16 октября был введен мораторий, который «заморозил» цены на уровне до 239 тенге. Однако в крупных сетях АЗС ценник достигает 241 тенге за литр. Подробнее об этом мы писали здесь.