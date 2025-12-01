Бензин АИ-92 подорожал после введения моратория: в Минэнерго сделали заявление

«Стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива сохраняется на уровне, зафиксированном по состоянию на 16 октября 2025 года. ️Данные информационных сервисов и цифровых карт не являются основанием для пересмотра цен. В случае превышения установленного ценового уровня на конкретных АЗС, уполномоченные органы будут разбираться по каждому факту индивидуально», — говорится в сообщении ведомства.