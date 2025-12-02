В донском регионе достроили дом для 36 пострадавших дольщиков. Об этом говорится в сообщении Фонда развития территорий.
В Новочеркасске 36 пострадавших дольщиков наконец получили ключи от своих квартир в новом доме на улице Дубовского. Строительство восьмиэтажного здания, включающего более 9 тысяч квадратных метров и подземную парковку, завершено.
Проект был реализован новым генеральным подрядчиком, сменившим обанкротившегося застройщика, при поддержке федеральных и региональных механизмов помощи дольщикам.