Эксперт: белорусская молочка конкурентоспособна на рынке Алжира

Рынок Алжира является очень перспективным и одним из крупнейших по закупкам молочной продукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. «Мы уже с 2024 года начали с ним работать, продолжаем эту работу в 2025 году. У нас уже есть стабильные партнеры, с которыми мы работаем. Уже сейчас делаем большие планы на 2026 год, — рассказал руководитель предприятия. — На наши товары есть спрос, нашу белорусскую продукцию уже знают. Она высокого качества, по адекватной цене, и мы здесь конкурентоспособны».