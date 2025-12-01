Эксперт: белорусская молочка конкурентоспособна на рынке Алжира

1 декабря, Алжир /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молочка конкурентоспособна на рынке Алжира. Таким мнением в интервью журналистам на полях бизнес-форума в Алжире поделился генеральный директор ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Александр Герасименок, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь предложила партнерам в Алжире двигаться вместе, подобно первым двум буквам алфавита.
Рынок Алжира является очень перспективным и одним из крупнейших по закупкам молочной продукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. «Мы уже с 2024 года начали с ним работать, продолжаем эту работу в 2025 году. У нас уже есть стабильные партнеры, с которыми мы работаем. Уже сейчас делаем большие планы на 2026 год, — рассказал руководитель предприятия. — На наши товары есть спрос, нашу белорусскую продукцию уже знают. Она высокого качества, по адекватной цене, и мы здесь конкурентоспособны».
По словам Александра Герасименка, на алжирском рынке в первую очередь есть интерес к поставкам сухого обезжиренного молока, а также сухого цельного молока.
«Рынок, который здесь есть, — это порядка полмиллиона тонн продукции в год (общий объем импорта молочной продукции. — Прим. БЕЛТА). То есть очень большой рынок. Соответственно нам он интересен. И с алжирской стороны, конечно, есть интерес. Наша поездка это подтверждает, потому что буквально каждый день встречи, переговоры, новые контакты», — отметил гендиректор комбината. -0-
Фото Максима Гучека.