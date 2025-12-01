Костин: рубль резко укрепился по двум причинам

Банкир подчеркнул, что механизм формирования курсов сейчас стал менее прозрачным. Он отметил, что ориентир по рублю фактически сместился с доллара на юань, а Центральный банк, по его оценке, отслеживает отдельные сделки банков, поскольку полноценный долларовый курс на бирже не формируется. Костин добавил, что общая потребность в валюте снизилась у всех категорий клиентов, включая граждан, которые «перестали доллары накапливать».