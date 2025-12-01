Алжир заинтересован в белорусской сельхозтехнике, обсуждают и совместное производство

«Для “Бобруйскагромаш” в целом Африканский континент в последнее время выглядит очень перспективным. У нас уже были и продолжаются поставки в 17 стран на континенте. Что касается Алжира, у нас это второй визит наших представителей сюда. Первый был совершенно недавно. Но уже удалось получить некоторые наработки», — рассказал Владимир Дайнеко журналистам на полях бизнес-форума в Алжире.