Алжир заинтересован в белорусской сельхозтехнике, обсуждают и совместное производство

1 декабря, Алжир /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусских промышленных предприятий обсуждают в Алжире перспективы поставок отечественной техники и создания совместных производств. В их числе и представитель «Бобруйскагромаш» — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Владимир Дайнеко, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь предложила партнерам в Алжире двигаться вместе, подобно первым двум буквам алфавита.
«Для “Бобруйскагромаш” в целом Африканский континент в последнее время выглядит очень перспективным. У нас уже были и продолжаются поставки в 17 стран на континенте. Что касается Алжира, у нас это второй визит наших представителей сюда. Первый был совершенно недавно. Но уже удалось получить некоторые наработки», — рассказал Владимир Дайнеко журналистам на полях бизнес-форума в Алжире.
По его словам, в направлении Алжира работа идет в двух направлениях. Первое — это классическая поставка готовой техники. Второе — это проработка совместного производства.
«Уже предварительно определена номенклатура техники, осталось согласовать некоторые моменты. Любая сборка дает очевидные преимущества и, естественно, субсидии, значительную экономию по логистике. Поэтому будем надеяться, что все у нас получится, — сказал представитель предприятия. — Что касается номенклатуры, это техника для заготовки кормов, потому что в стране идет довольно активное развитие сельского хозяйства, увеличивается поголовье, что, естественно, предполагает создание серьезной кормовой базы. Это направление мы и прорабатываем».
Владимир Дайнеко уточнил, что с учетом той номенклатуры, которая была определена, организация сборки потребует не более двух-трех месяцев. «Это согласование уровня локализации, определение необходимой технологической оснастки для производства полнокомплектной техники из машинокомплектов. Естественно, на начальном этапе потребуется координация работы, контроль за сборкой от наших специалистов. Я уверен, что это 2026 год. Должно получиться», — заявил он. -0-
Читайте также:
Техника, сельское хозяйство, фармацевтика. В каких направлениях Алжир заинтересован сотрудничать с Беларусью «АМКОДОР» намерен организовать совместное производство в Алжире.
Фото Максима Гучека.