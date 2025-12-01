Беларусь изучает фармрынок Алжира на предмет возможностей сотрудничества

Не исключено, что не только белорусские лекарства могут быть востребованы в Алжире, но и алжирские в Беларуси. В настоящее время специалисты как раз изучают возможности друг друга. «Мы уже встречались с производственной компанией, которая на рынке Алжира работает больше 30 лет. Получили их портфель продуктов и сейчас уже в рамках работы, которая нам предстоит, будем рассматривать. Может, мы определим какие-то позиции, востребованные для отечественной системы здравоохранения», — рассказал Игорь Митрофанов. -0-