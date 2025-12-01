Беларусь изучает фармрынок Алжира на предмет возможностей сотрудничества

1 декабря, Алжир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь изучает фармацевтический рынок Алжира на предмет возможностей сотрудничества. Об этом на полях бизнес-форума в Алжире заявил журналистам генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга “Белфармпром” Игорь Митрофанов, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь предложила партнерам в Алжире двигаться вместе, подобно первым двум буквам алфавита Техника, сельское хозяйство, фармацевтика. В каких направлениях Алжир заинтересован сотрудничать с Беларусью.
«Это начало наработки базы, первые контакты. В рамках форума уже более спланированные встречи, но рынок действительно для нас еще достаточно сложный, может, не совсем понятный. Поэтому в рамках этих встреч мы собираем информацию, как работает фармрынок Алжира, — сказал гендиректор. — Рынок достаточно развит, здесь большое количество отечественных (алжирских. — Прим. БЕЛТА) производителей. Поэтому тут надо понимать, как он работает внутри, как проводятся тендерные закупки, как происходит обеспечение лекарственными препаратами населения Алжира».
Игорь Митрофанов обратил внимание, что собственной фармацевтической промышленности в Алжире уделяется серьезное внимание. Не так давно в стране было создано отдельное Министерство фармацевтической промышленности, которое регулирует этот рынок.
Не исключено, что не только белорусские лекарства могут быть востребованы в Алжире, но и алжирские в Беларуси. В настоящее время специалисты как раз изучают возможности друг друга. «Мы уже встречались с производственной компанией, которая на рынке Алжира работает больше 30 лет. Получили их портфель продуктов и сейчас уже в рамках работы, которая нам предстоит, будем рассматривать. Может, мы определим какие-то позиции, востребованные для отечественной системы здравоохранения», — рассказал Игорь Митрофанов. -0-
Фото Максима Гучека.