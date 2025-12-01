Ричмонд
Костин: нынешний курс рубля невыгоден ни бюджету, ни экспортерам

Продажу валюты правительством надо прекратить, считает глава ВТБ.

Источник: Аргументы и факты

Укрепление рубля связано с несколькими факторами, главный из которых — снижение импорта, и нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В интервью Reuters он предположил, что сегодня курсы формируются через юань.

«Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков», — отметил Костин.

Он считает, что продажу валюты, юаней правительством надо прекратить.

«Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров», — подчеркнул Костин.

Он также отметил, что спрос на валюту также упал у граждан, которые перестали копить доллары.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели курс рубля продемонстрировал рост. На пятницу, 28 ноября Центробанк установил официальные котировки на таких отметках: доллар опустился к минимумам с конца октября — 78,25 рубля (снижение на 34 копейки), евро — 90,79 рубля (минус 72 копейки), юань — 11,03 рубля (коррекция на 5 копеек).

Обрушение курса доллара является спекулятивной реакцией рынка на возможное завершение конфликта на Украине, предположил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

