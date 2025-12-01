Ричмонд
Глава ВТБ Костин: текущий курс рубля не устраивает бюджет и экспортеров

Андрей Костин заявил, что укрепление рубля связано с низким импортом и рядом других факторов.

Источник: Комсомольская правда

Текущий курс рубля не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров. Об этом в интервью Reuters заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров. У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать», — отметил он.

Костин подчеркнул, что укрепление рубля в настоящее время прежде всего связано с низким импортом и другими факторами. По мнению главы ВТБ, необходимо также прекратить продажу валюты, включая юань, правительством.

Ранее KP.RU сообщал, что стабильное укрепление рубля делает его все более привлекательной международной валютой. Как заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, это является одним из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию в стране.

