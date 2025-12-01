На востоке Ирана обнаружили крупные залежи золота

Власти Ирана заявили об обнаружении крупного на востоке страны месторождения золотоносных руд, запасы в котором оцениваются в 61 миллион тонн, пишет Fars.
Профильная комиссия при Министерстве промышленности, рудников и торговли Ирана предоставила окончательные данные о запасах золотоносного месторождения на руднике Шадан в Южном Хорасане.
«Подтвержденные запасы золотоносной жилы в районе Шадан оцениваются в 61 миллион тонн», — говорится в статье.
При этом, по данным ведомства, 7,95 млн приходятся на золотосодержащую оксидную руду, а оставшиеся 53,1 мон — на золотосодержащую сульфидную.
Агентство указало, что эти данные позволяют отнести Шадан к крупнейшим золотым рудникам страны.
