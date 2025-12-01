На востоке Ирана обнаружили крупные залежи золота

Ранее иранский МИД сообщил о прошедших переговорах между главами внешнеполитических ведомств Ирана и Франции — Аббасом Аракчи и Жаном-Ноэлем Барро. Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг иранской ядерной программы и вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью, рассказали в ведомстве.